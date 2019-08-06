【約瑟夫】

喋鬧終止，長夜將盡

時入8月第二周，隨群星挑戰相位逐漸消解，本周星象捎來宇宙喜訊，更甚警兆，獅子座諸星與木星三合，國際政經本周爭鬧轉斂，歐陸更是西線無戰事，過去長達近半年對政府與大型機構不滿的情事，也隨木星轉為順行，在豔夏蒸騰中逸散。環保與野生動物議題也將再度延燒。

隨木星於本周末尾轉為順行，娛樂產業喜訊不斷，或有重磅文學、繪畫作品問世，科學界也可期重大研究結果發表。消費市場，男性商品或因父親節有爆炸性成長。財經方面，本周星象吉兆不斷，利能源、石油或是化學相關產業，投資人可期待佳績。

本周星情排行

獅子座炙手可熱

射手座人和超群

牡羊座金援不絕

雙魚座曙光乍現

牡羊座 終究是得償所望

高潮迭起，本周牡羊表現機會豐，一手好牌聚攏，無論媒體訪問或出版相關皆迎來高潮，但能好整以暇對待。人緣桃花旺。正偏財進益，需慎辨投資相關訊息。感情是彩蝶翩舞，群花盛開。

金牛座 休了是欲語還休

波平無驚。8月入中旬，金牛運勢整體走揚，基底穩固，家和事興，煩憂稍減。職場上無要事，但須留心容易有分權旁落可能。投資運平凡，忌貪。感情是晨起朝露一般剔透。

雙子座 三百里加急報喜

一夫押關，雙子身兼要位，高速運行，本周尤為諸星忙碌之最，能領銜突圍，扭轉情勢。簽約或涉及合作事佳音即至，宜慎不能急切。勞碌財運，無偏財加持，花銷宜節制。感情是驀然回首，幸福在闌珊處。

巨蟹座 掐指四兩撥千金

技壓群雄，巨蟹本周正處階段任務要位，中旬隨木星轉順與金星三合，有利推動手上機要事，需留心預算有變故。正財有獲，偏財得利但難守，量入為出。人緣桃花佳，感情是貧賤夫妻百事哀。

獅子座 破竹運勢不可擋

豔冠群芳，本周獅子運佳，大有捨我其誰之象，內部立德，涉外有威，風光無限。九日金木三合吉兆，更是錦上添花。健康運轉好，正財運與工作運勢相輔。感情是茶泡飯裡尋平淡滋味。

處女座 現更宜捻花蒔草

鏡花水月，處女本周內觀自覺轉強，無心事業，吟風誦月興致高昂。若精神壓力大，宜偃旗息鼓，休憩一番。社交機會不俗，多交際有益身心，但過路偏桃花不需戀棧，感情是烈焰裡盛開紅蓮。

天秤座 子彈飛一下何仿

仙人指路，天秤從低處翻轉，稍前偏見或不公煙消雲散，貴人不絕，事業表現翻紅，終於揚眉吐氣。金木三合有社交邀約，走跳結交不壞。正財小得，偏財無。感情是真心守候，兩不相欺。

天蠍座 勞而有獲最得意

膽色過人，天蠍本周表現機會豐，更有金援或物資補齊。職涯名望催動正財，寬心意暢。部分天蠍座涉不動產處分，運勢良好。偏財普普，宜細心慎辨。感情是依戀不捨，訊短情長。

射手座 福祿喜再三臨門

扶搖直上，射手本周氣勢長虹，更有得力貴人奧援，事業表現不俗。自由業射手則有代表作問世，業務類別則可能簽下重大合作，但須知世事有價。偏財膽大心細有所獲，進出頻繁。感情是綠蔭下的一方清涼。

摩羯座 一身繁忙不得已

安身寧神，時入8月中旬，摩羯要事纏身，但厭倦案牘，或想暫時隱居避世。多夢多思，俗務難卻，宜安排芳療紓壓。偏財有得，或是欠款入帳。感情是日日相看兩生膩。

水瓶座 吸吐之間真修煉

老驥伏櫪，水瓶本周人事物心力交瘁，須整合互斥，異中求同。社交圈裡有喜訊傳來，更能結識日後貴人，但防口蜜腹劍之徒。財運無奇，本周宜量入為出。感情是如人飲水，冷暖自知。

雙魚座 進一步海闊天空

魁星踢斗，雙魚整裝出線之勢，一改上旬富貴好閒，心態轉守為攻，捨我其誰，樂意身先士卒，自有不俗表現。財運止血，薪情看俏。桃花人緣見好，感情是雲開見皎月。

《約瑟夫占星》約瑟夫

滿月出生的千禧世代醫師、占星者與自由作者。脈承倫敦占星學院，揉和當代心理分析，以感性與理性兼備的觀點解譯占星，並致力於結合科學、藝術與占星。約瑟夫的寶藏地圖

(中時電子報)