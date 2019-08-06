目前效力於七六人的班西蒙斯，昨晚打算前往澳洲墨爾本當地一家名為皇冠的賭場小試身手，沒想到卻遭到警衛的拒絕，而與他同行的另一位白人朋友卻順利進入賭場，班西蒙斯氣得自錄一段影片，並且質疑受到種族歧視。

現年23歲的班西蒙斯擁有美國與澳洲雙重國籍，在澳洲當地是非常具有知名度的運動員，原本有意代表澳洲參加月底在大陸舉行的世界男籃錦標賽，但他最終選擇退出國家隊。

身價數上億美元的班西蒙，昨晚與一群好友想要進入賭場小玩幾把，但包含西蒙斯在內的幾位黑人都被賭場的警衛攔下，反倒是與班西蒙斯同行的白人朋友不但沒有被警衛攔下檢查，而且還輕而易舉的踏進賭場。

班西蒙斯當場氣炸了，「真的瘋掉了！我們當中唯一沒有被檢查的就是那位白人朋友，我被檢查了，Mike被檢查了，Taj也被檢查了。謝謝你，皇冠賭場。」班西蒙斯表示，最終包含他與另一位黑人朋友被拒絕進入賭場。

班西蒙斯剛與七六人簽下5年1.7億美元超級合約，成為NBA當今最紅的一線球星，沒想到卻在自己的祖國遭遇難堪待遇，也難怪他會氣得在IG上寫著「哇！我們（在反種族歧視方面）還有很長一段路要走。」

(中時電子報)