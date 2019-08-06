夯綜藝《大學生了沒》初代班底大亨(林辰安)，從節目畢業後轉當德國撲克選手，被延攬進知名職業隊，經常出國比賽，得獎不斷，如今竟驚爆他跟友人一同返台入關遭逮，行李裡被起出大麻萃取液20瓶及含大麻成分的飲料、泡澡球等，因此連人帶貨被帶回偵辦。

大亨臉書po文。(翻攝自林辰安臉書)

而今天事件爆出之際，大亨先是在臉書寫下「真的不要太愛泡澡！」，當時網友還不知他突如其來的發言所為何事，待各大媒體報導曝光後，大亨則選擇一次性回覆，鬆口還原涉案始末，無奈澄清自己並非某些媒體寫的「涉毒」，莞爾：「如果是我帶二級毒品THC我是怎麼再出國」。

大亨首先承認的確帶了「合法但是是管制藥品的CBD週邊商品，泡澡球跟飲料」，然澄清所有毒品檢驗皆為陽性，不過因為他沒有處方箋，「所以自以為合法但還是違反了藥事法」，於是當天大亨到警局做了2小時筆錄便得以返家，然同行友人卻因違反藥事法加上持毒罪嫌，遭函送去了法庭一趟。

而親自還原事實真相後，大亨也相當感嘆，某些新聞媒體下標題有些模糊事實，無奈地說：「現在就算判決出來，說我沒有涉及毒品好像也被認定有了」，甚至苦笑：「到時候應該也沒新聞來幫我澄清我猜」。

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(中時電子報)