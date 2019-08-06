國1岡山段貨櫃車追撞2車 釀1死3傷 11:312019/08/06 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道1號南下343.8公里6日清晨5時22分發生一件死亡車禍交通事故，警消到場搶救傷者。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下343.8公里6日清晨5時22分發生一件死亡車禍交通事故，陳姓男子駕駛的貨櫃曳引車因為未注意前方路況，或精神不濟，追撞前方的大貨車與轎車，造成1死3傷。 國道公路第五大隊說，當時59歲陳姓男子駕駛的貨櫃曳引車行駛在外車道，追撞前方由39歲林姓男子駕駛的大貨車，造成大貨車往左側偏移，撞擊行駛內側車道由43歲戴姓男子駕駛的自小客車。 乘坐在大貨車上的女子傷重，送醫不治。國道警察將進一步調查，釐清車禍原因。國道警察也呼籲，民眾駕駛國道請養足精神，避免疲勞駕駛。 (旺報 ) #駕駛 #國道 #大貨車 #男子 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 鬼門開奪命 5人相約夜遊大坑 2女拋車外1死1傷 14:202019/08/02 社會 撞凹2千萬賓利…他這原因免割腎賠 07:482019/08/03 時事 新手最常犯錯誤 不熟油門剎車 04:102019/08/04 社會新聞 新制上路竹南酒駕反增 同車共責9人受罰 14:102019/08/04 社會 國3自小客自撞起火 女駕駛燒成焦屍 15:042019/08/04 社會 國道3號火燒車案 死亡女老師生前熱心教育 23:212019/08/04 社會 國道自撞 駕駛活活燒死 04:102019/08/05 地方新聞 國1北上岡山路段2大車車禍 駕駛受困30分鐘 15:582019/08/05 社會 開羅4車追撞釀火燒車 19死30傷 16:362019/08/05 國際 台中計程車撞電線桿 乘客駕駛雙亡 18:562019/08/05 社會 社會熱門新聞 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 3派人馬衝台民黨創黨大會 北市警嚴陣以待 - 社會 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 花博辣妹跟男友吵架 男企圖性侵的下場是... - 社會 偽冒莒光園地太超過 國防部：道歉、影片下架，否則提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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