國道1號南下343.8公里6日清晨5時22分發生一件死亡車禍交通事故，陳姓男子駕駛的貨櫃曳引車因為未注意前方路況，或精神不濟，追撞前方的大貨車與轎車，造成1死3傷。

國道公路第五大隊說，當時59歲陳姓男子駕駛的貨櫃曳引車行駛在外車道，追撞前方由39歲林姓男子駕駛的大貨車，造成大貨車往左側偏移，撞擊行駛內側車道由43歲戴姓男子駕駛的自小客車。

乘坐在大貨車上的女子傷重，送醫不治。國道警察將進一步調查，釐清車禍原因。國道警察也呼籲，民眾駕駛國道請養足精神，避免疲勞駕駛。

(旺報 )