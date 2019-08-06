第5屆科普活動科學營在竹南國中舉行，迴力鏢原理讓許多同學好奇。〔謝明俊翻攝〕

第5屆科普活動科學營在竹南國中舉行，安排各種闖關活動讓同學體驗科普原理。〔謝明俊翻攝〕

第5屆「科技部科普活動～創意實作科學營」，8月5、6兩日，在苗栗縣竹南國中舉行，邀請國內多位物理科學專家到場指導教授，吸引了竹國地區國、高中及國小學生近150人參加，活動中安排透過闖關及PK等方式，讓孩子了解到磁性世界的奧妙原理，還有迴旋鏢是如何利用空氣動力原理飛翔，讓孩子渡過一個充實有趣暑假。

這次的活動經費，是獲得科技部及竹南鎮公所共同補助，並由陸官物理教授兼物理教育學會理事長洪偉清負責規劃，連續兩日在苗栗縣竹南國中舉辦，並邀請黃仁偉教授與國立台灣科學教育館佟冠誼、段佩綺、楊東泰等三位老師，以及台東大學科學教育中心主任林自奮教授等科普團隊指導，吸引竹南地區高中、國中及國小近150名的師生共同參加，讓竹南地區的學子能在暑假的有機會參加科技部有趣的科普活動。

在2天的活動中，由科普團隊親自培訓竹南高中及竹南國中的科學志工，由教授們現場指導並分享演示及授課技巧，同時透過闖關遊戲，讓每位志工都能試講試教並分享自己負責的關卡，學習如何引導學員探究與實作的技巧。總共12個關卡，每一個關卡都有別出心裁的科學原理及遊戲，讓學生非常的開心，也學到非常的多。

另外，在6日的活動中，透過分組授課闖關方式，讓參加學童直接與志工互動，經由志工的演示與說明後，以實作驗証原理，最後也安排科學知識搶答，對課程所學原理作一次總複習，並在PK競賽時，提供爭取榮譽的舞台，學習團隊合作，展現自我，領到主辦單位有趣的科學玩具獎品，過程充滿歡樂和笑聲。

據與會的竹南高中吳同學表示，透過培訓後，可以重新複習國高中所學的知識，也學會運用知識解釋現象及科學表達的技巧，能夠指導學弟妹們認識科普知識，覺得非常開心也很有成就感。竹南國中林同學說，能夠參加科學營非常高興，也能學到非常多的科學原理，以前在課本上只學到異極相吸同極相斥，原來磁鐵互斥的力量，也關係到的兩方磁鐵的數量。另外陳同學也表示，迴旋鏢最好玩，射出去之後還能回到自己原來的地方。

負責主辦的竹南國中郭芳江校長表示，這次科學營著重科學探究與實作，透過孩子對科學的好奇與興趣，引發主動學習的動機，藉由小組的分工合作，共同爭取團隊的最佳成績，期待未來能積極爭取與物理教育學會持續合作推動科普教育。並希望透過結合高中、國中及國小端一起參與學習，讓此活動能在竹南生根，提供竹南地區學生參加科普教育的機會，期望透過外部資源的加入與內部資源整合，有效活化學校探究實作課程，而成為竹南國中的暑期特色營隊。

(中時 )