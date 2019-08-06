美國零售商沃爾瑪（Walmart）的分店一周內發生2起槍擊案件，總共造成22人死亡，然而沃爾瑪發言人哈格羅夫（Randy Hargrove）表示，不會因此停售槍枝和彈藥，強調沃爾瑪是負責任的槍枝火藥販售商，已經做得比聯邦法律還要多。

先前美國密西西比州的沃爾瑪因為有員工心懷不滿在店內射殺2名同事、傷及1名員警；過不到1個禮拜，德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪3日發生1名男子手持開火，造成20死26傷。

據了解，沃爾瑪的創辦人華爾頓（Sam Walton）喜好槍枝，甚至還比自己名字華爾頓作為一款狩獵步槍的名字。

哈格羅夫表示拒絕停售槍枝，因為「真正的關注在於支持員工、顧客以及全體艾爾帕索社區居民。」沃爾瑪將可以購買槍枝和彈藥的最低年齡提高到21歲，店裡規範已經比聯邦法律嚴格，所有購買槍枝的顧客都要提交背景資料，才能在沃爾瑪購買槍枝和火藥。而沃爾瑪所有的新進員工都必須完成射擊訓練，學習面對武裝襲擊時，如何拒絕或自我防衛。他強調全國任何一間分店的政策都沒有任何改變。

(中時電子報)