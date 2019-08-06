台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月6日~8月13日)

1.「男排奧運洲際資格賽」：提供6場單場或場中投注。

上週新產生6國可以參與東京奧運的女排球隊，本週隨之登場的是男排奧運洲際資格賽，8/9(五)6地開打，6個分組排名第一的球隊將可參與明年2020東京奧運，台灣運彩提供多場單場或場中投注，一起期待東京奧運的到來。

2.「美國職棒」：提供6場單場或場中投注。

本週提供的美國職棒單場與場中投注，週末組合為洋基作客藍鳥，上週甫橫掃紅襪的洋基，對戰同區實力較弱對手，有機會續推勝場紀錄。

3.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

洋聯首席排位戰軟銀火腿組合，本週主客場互易！系列賽三連戰台灣運彩均提供單場投注，精彩賽事歡迎共同參與。

4.「足球」：提供32場單場或場中投注。

歐冠歐霸新賽季再起，隨著歐洲各大足球聯賽本週起陸續回歸，歐洲兩大盃賽也已經進入第3輪資格賽階段，台灣運彩將自本輪起開盤。多支經常打進歐冠小組賽階段的隊伍，也會在本輪亮相，包括上賽季殺入4強的荷甲勁旅阿賈克斯、上賽季晉級8強的葡超豪門波圖、以及烏克蘭基輔發電機、蘇格蘭塞爾提克、比利時布魯日和希臘奧林匹亞科斯等強隊。

眾所矚目的英格蘭超級聯賽，2019-20賽季即將在本週末點燃戰火，二連霸的曼城剛剛擊敗利物浦贏得社區盾冠軍，為新賽季打出好采頭，曼城本季的首場比賽將作客對西漢姆聯，期望順利打響頭砲。重返英超的阿斯頓維拉，在夏天轉會耗資破億英鎊，已收購多達11名球員，目標絕不只成功留在英超，維拉首戰即作客對上賽季第3名的托特納姆熱刺，絕對是一場硬仗。本輪英超的重頭戲，非週日晚上11點半的曼聯對切爾西莫屬，切爾西本季換由前隊長蘭帕德執掌兵符，對上紅魔的昔日對手索斯克亞。藍軍今夏被禁止在轉會市場買人，而紅魔則希望趕在轉會截止前的一週完成收購萊切斯特城的英格蘭中衛馬奎爾。紅藍大戰鹿死誰手？絕對是首週必看的重量級對決。

(中時電子報)