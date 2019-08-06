台南市朝興基金會心智障礙孩子手工製作的月餅禮盒開賣2周，但訂購量比去年下滑近5成。朝興的老師得知訂單量下滑後，不免露出無奈的神情，也擔心孩子們沒有月餅可做會失望，不知道該怎麼告訴孩子「今天可能先不用做了」。

朝興基金會表示，從2015年起，在原有教導心智障礙者們的課程中，另外規畫簡易的揉麵團和月餅包裝，除讓孩子們練習手、眼協調性，同時也能加強四肢肌肉強度，對孩子們來說，這是一項很有幫助的學習。

朝興指出，多年來在大家的努力下，加上台南市政府社會局公益彩券回饋金補助，朝興基金會也開辦「天使工作坊」，增加簡易的婚禮小物代工、禮品分裝，甚至進階到烘焙吐司、各式麵包、月餅等，不僅讓孩子們受到完善的照護，也能不與社會脫節，這也是朝興連年推出月餅禮盒的由來。

朝興還說，今年可能受到經濟不景氣的影響，部分企業福委會在他們才剛開始籌備製作期間，就已先表明因預算不足，暫停撥出經費認購，再加上各家月餅名店、麵包坊的宣傳，競爭十分激烈，讓今年朝興月餅禮盒的訂購量不如預期。

朝興強調，他們選用製作月餅的任何材料，完全不增添加化學物，滿滿的豆沙內餡，包覆著一整顆鴨蛋黃，外皮又香又酥，用料真的實在，秉持著好品質的理念，美味、誠意及衛生，絕對不會輸給任何人。

「老師，老師，我們今天可以做幾顆月餅呀？」這是憨兒們一整年最期待的時刻之一，民眾的愛心購買也能大大成就他們，希望收到朝興中秋祝福的民眾，都能品嘗到他們努力的心意。

(中時 )