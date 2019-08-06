響應限塑政策，台灣麥當勞今年6月全面禁用紅白塑膠吸管，改推「直接喝」運動，不過如果顧客有需要，經主動要求，麥當勞仍會給予紙吸管使用。多數人以為紙吸管更環保，不過英國麥當勞已經承認，因為紙吸管太厚，目前技術上仍無法回收，因此仍被當成一般垃圾處理。

全球瘋減塑，各國陸續禁用塑膠吸管，改採不銹鋼製、玻璃製、矽膠製、或是紙製吸管，英國麥當勞去年9月宣布，響應環保，全英國及愛爾蘭共1,361家分店將陸續推出紙吸管，停用塑膠吸管，力圖今年以前全面實施。

不過英國《太陽報》（The Sun）4日獨家披露，英國麥當勞內部文件指出，「目前紙吸管仍無法回收，應該要被當成一般垃圾處理。」

內部人士批評麥當勞全面採用紙吸管的做法根本是「愚蠢的花招」，是為了迎合環保人士的倡議。麥當勞推出紙吸管作法時曾公開表示，塑膠吸管「百分之百可以回收」，但是改成紙吸管「可以做得更多」。

針對報導，英國麥當勞周日證實目前使用的紙製吸管確實無法回收，麥當勞說：「我們加強了紙吸管的強度，儘管實際上這個材質是可以回收的，但是因為厚度太厚，導致和我們合作的垃圾清運承包商難以回收。」

「我們還在和他們一起找出解決辦法，所以目前作法仍是將紙吸管當作一般垃圾處理。」

英國麥當勞去年宣布全面採用紙吸管後，民眾怨聲載道，許多人抱怨紙吸管吸水後易爛，讓他們更不方便吸奶昔，有網友上傳用紙吸管喝奶昔後、吸管變形的模樣。另外也有人稱紙吸管會溶在可樂裡，當時英國麥當勞回應，「紙吸管在大多數飲料中能夠至少維持30分鐘。」今年４月，甚至有英國網友在網路上發起要求麥當勞回歸使用塑膠吸管的連署活動，一周就吸引超過35,000人連署。

(中時電子報)