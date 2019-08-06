桃園市議員王浩宇與詹江村兩人的恩怨情仇已數不清，最近兩人因為農舍事件又大戰。詹江村爆料王浩宇家是違建豪華農舍，讓當地成為另類打卡景點，警方最近加強巡邏。王浩宇揚言提告詹江村洩漏父親家個資，並說選舉不應該牽連家人。詹江村反問「王浩宇你不是對媒體說近親沒有人住農舍嗎？你捏造的王小姐，還有小朋友的時候有這麼想嗎？」

詹江村昨在臉書表示「壹電視採訪，王浩宇表示：揚言對村長提告洩漏他爸爸住家地址個資，並說選舉不應該牽連家人；王浩宇你不是對媒體說近親沒有人住農舍嗎？你捏造的王小姐，還有小朋友的時候有這麼想嗎？」

詹江村今日在受訪時說，他洩漏了什麼個資?僅憑他說中壢區XX巷，或房子外觀，是洩漏了什麼個資?對於王浩宇在臉書怒嗆「有必要這樣死死相逼，有必要比中指、威脅要潑糞，到處騷擾鄰居、附近住戶，讓警察必須整天加強巡邏嗎？」並說「政治追殺不要太誇張」。

詹江村說，他看不到王浩宇的臉書寫什麼，但他想反問，李佳芬是嫁出去的人，李佳芬的父親也不做議員很久了，李佳芬家的祖墳也還是被拿出來追殺，她的娘家為什麼要被拿出來批呢?

(中時電子報)