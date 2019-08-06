新北市客家義民爺國際文創嘉年華將於8月10日至12日在客家文化園區登場，今年活動首次邀請15國在台駐華使節、18國學生代表及新住民參加，除了有義民祭傳統安座儀式、祭祀大典，還有酬神大戲、DIY活動、多元才藝表演及客家文化展，邀請國內外民眾一起感受客家文化魅力。

新北市副市長吳明機今天上午出席新北市客家義民爺國際文創嘉年華活動記者會，由網紅Allan、龍蝦共同演出的活動宣導短片揭開序幕，2人在影片中大玩穿越梗，邂逅200多年前的客家阿婆，激盪趣味火花，讓人會心一笑。

吳明機表示，很開心看到外國朋友Allan一起分享客家文化，新北市不是客家人最多的城市，而是融合多元族群文化的城市， 此次活動有15國使節、18國學生、新住民參與，帶來異國美食、文創商品，更一起體驗迎神繞境、安座、挑擔奉飯等客家文化傳統儀式，歡迎大家一起來體驗。

新北市客家事務局長林素琴表示，今年活動大量帶入國際元素，就是希望讓客家文化接軌國際，讓客家二胡、舞蹈及傳統儀式等都能被國際客看到，未來會持續以客家為主、國際為輔的策略來行銷客家文化，打造國際化的「哈客樂園」。

(中時 )