台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」今中午舉行創黨大會，時代力量於會前對柯文哲及台灣民眾黨提出四大提問，包括高房價、大巨蛋、專求法治、關懷弱勢等議題，希望台民黨具體回應，提供社會大眾檢驗，才能真正開啟對話，提升公共討論品質。

時力第一問，柯主席說：「政黨應該讓民眾過好生活。」但在攸關民生的重要議題上，政黨應該提出更實質的政策，例如為避免消費者在資訊不對等情況下被哄抬房價，柯主席是否支持「實價登錄2.0」？

柯主席曾說台灣民主黨的價值之一是「法治」，然而，真正的考驗是如何拒絕特權及利益的誘惑，斷開官商裙帶的連結關說，然而台民黨宣稱將支持的總統候選人郭台銘，其鴻海集團的子公司「睿綸生技」卻被立法委員黃國昌踢爆，涉及與中科管理局聯手打造高達上億元標案的弊端。請問柯主席，這不就是大家詬病的官商勾結嗎？

另一個案例是「葉公館」違建，明明早就提報待拆，卻傳出多次會勘都有民代撐腰，導致無法拆除，台北市建管處不願透露民代是誰，經台北市議員林穎孟追查發現，此人正是參與台民黨創黨的台北市議員鍾小平。

時力指出，柯市長過去常把「尊重專業」掛在嘴邊，但大巨蛋案，上一任都市設計審議委員會任期屆滿後，新任委員名單卻發現採「嚴審」標準的委員都沒有獲得續聘，也沒有「防災電腦模擬經驗」的專家，如此一來，大巨蛋的公共安全，真的有專業把關嗎？

至於關懷弱勢，出現在柯主席身邊的民代鍾小平、徐立信，一位曾說要把街友送上陽明山，到深山遠離人群，另一位則是「關廠工人案」的資方打手，這樣真的符合台灣民眾黨所標榜的「關懷弱勢」嗎？

時力強調，柯主席及台灣民眾黨未對上述問題做出具體回應前，無法認同台民黨所勾勒的願景有任何實現的可能；時力認為，政黨在高舉價值之餘，應提出具體政策或作為，這些標準來審慎檢視成員，才能讓口號與行動一致，重新建立人民對政治的信任。

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(中時 )