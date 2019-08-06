電影《牠》的尾聲，少年比爾引領著魯蛇俱樂部成員們一起立誓「若小丑沒有死，若牠日後回來，我們也會回來」。事實上，每27年潘尼懷斯就會出現在德瑞鎮，造成鎮上兒童失蹤，飾演貝芙莉的潔西卡雀絲坦說：「德瑞鎮邪靈叢生，魯蛇們別無選擇，只能正面迎向這段多年前與小丑潘尼懷斯結下的恩怨。」

飾演比爾的詹姆斯麥艾維則表示，拍攝這一集像是再度探索自己的童年一般，讓人有種恍如隔世的感覺，但那些不堪的童年往事卻又歷歷在目。魯蛇們依靠彼此間的友情互相支持，才能渡過一次又一次的難關。而飾演小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉說：「經過27年，小丑沒有忘記他們，這段期間，牠時時刻刻都想著這群魯蛇們，牠要復仇，但牠要的…卻又不只是復仇而已…。」

史蒂芬金說：「《牠》結束時，觀眾熱烈期盼續集能看到更多，《牠 第二章》重返大銀幕，更多想像不到的驚悚畫面將使觀眾有如搭乘雲霄飛車一般，足以讓喜歡刺激的觀眾大呼過癮！」

27年過去，德瑞鎮再度發生數起小孩失蹤的案件，魯蛇成員們放下手邊的事務，重回故鄉德瑞鎮。導演安迪馬希提表示，以故事整體架構來說，第二集與第一集很類似，但是在格局與驚悚程度上，劇組同仁們有感這是最後結局，在製作過程中毫不保留，幾乎卯足了全力，「這次的拍攝，我們除了用心保持小說的原著精神外，劇情也讓觀眾時時刻刻保持在神經緊繃的狀態。我們將書中發生的事件加以串聯、彼此交織，讓觀眾與讀者更容易了解，經過這些年，那些曾經發生在他們身上的可怕往事，從來沒有真正離開過他們，就從他們回到德瑞鎮的那一刻開始，一件一件重新回到他們的記憶之中，甚至再一次歷史重演…。」電影9月5日在台上映。

(中時 )