美國新任國防部長艾斯培日前表示，華府希望儘快在亞洲部署新式中程飛彈，以對抗大陸在此地區崛起。大陸外交部發言人華春瑩表示，不容許任何國家在大陸「家門口」滋事。

由於美國如今已不再受中程核飛彈條約（INF）約束，艾斯培（Mark Esper）3日被記者詢及華府是否考慮在亞洲部署新式中程傳統武器，他回應，「是的，我希望這麼做」，並作上述表示。

大陸外交部5日在官網刊登華春瑩回應相關提問的文字說明，華春瑩稱，中程飛彈射程有限，因此在哪裡部署很關鍵。美國如果在亞太，特別是大陸的周邊部署中程飛彈，則顯然具有很強的攻擊性。

她表示，大陸奉行防禦性國防政策，軍力發展完全出於防禦性目的，無意也不會對任何國家構成威脅。中方絕不會坐視自身利益受損，更不容許任何國家在大陸「家門口」滋事，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家安全利益。

華春瑩說，美國長期以來鼓吹「印太戰略」，不斷插手亞太地區國家事務，在中程核飛彈條約等問題上一再拿大陸說事，炒作「大陸飛彈威脅」，罔顧事實，顛倒黑白。「這是美以別國為藉口，推卸自身責任的一貫套路」。（編輯：周慧盈）1080806

(中央社)