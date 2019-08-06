抗議強制加裝GPS 遊覽車業動員包圍交通部

遊覽車業者不滿交通部硬性要求車輛安裝GPS，且以不準確的數據作為裁罰依據，全國交通運輸業產業工會、台灣遊覽車發展協會等組織，今動員約50輛遊覽車包圍交通部，抗議政府不保障司機生計。

2017年2月蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成車上33人喪生，事後發現車輛超速且司機疲勞駕駛，交通部開始要求遊覽車須全面加裝GPS，隨時回報並接受公路總局監控。

但遊覽車業者認為，GPS是以衛星信號為傳輸，會因信號強弱、氣候等因素影響準確度，機器本身精準度不足，無法辨識產生高架或平面道路。種種因素造成的異常告警，是可以依經驗判斷其正確性，但公總的監控人員缺乏判斷經驗，只要出現告警訊息就要求駕駛說明非常擾民，此作業應回歸至公司自主管理。

上百名遊覽車司機今赴交通部抗議，有遊覽車駕駛說，GPS定位時常飄移，他曾在開在高架道路上，時速70多公里符合規定，GPS卻把他定位在下方的平面道路，被系統回報超速，當時就接到公總通知，要他停車拍照確認位置。

台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉表示，業者並非反對GPS，而是反對政府以GPS荼毒遊覽車，讓遊覽車不斷被騷擾。他批評，政府用GPS玩死大家，不乖就罰到公司關門；另外，車主車實名制可以保障靠行車主的權益，制度有其必要，呼籲政府正視問題。

公路總局回應，GPS設置是為確保遊覽車行車安全，確保遊覽車依照行程行駛，同時控管駕駛工時，該套系統上線9個月，遊覽車駕駛超時工作情況減少82％、車輛行駛禁行路段減少82％、車輛逾檢減少97％、車速異常減少66％，提升服務品質及車輛安全。

公總強調，駕駛若反映系統GPS定位有問題，監理單位經確認後，不會逕行開罰，目前也沒有人因此受罰。

(中時 )