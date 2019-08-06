台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院會議中心舉辦創黨大會。（張潼攝）

台北市長柯文哲今天（6日）中午將在台大醫院會議中心召開「台灣民眾黨」首次創黨會議，北市警局收到情資，將有台灣國、柯黑及柯粉俱樂部三派人馬前往台大醫院，轄區中正一分局已派至少30名警力在台大醫院會議中心外戒備，防止柯黑和柯粉發生衝突。

台民黨上午將先進行閉門的創黨成立大會，柯文哲核心幕僚、台北市政府顧問蔡壁如表示，會中將依照內政部程序，討論通過黨章，並選出黨主席，以及中常委、中評委各5名。

蔡壁如說，台民黨創黨的111位黨員都是黨主席候選人，包括柯文哲、她自己，以及「學姊」黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆等人。在創黨大會之後將召開台灣民眾黨首次大會，現場也受理民眾申請入黨。

台民黨舉行創黨成立大會，也吸引台灣國、柯黑及柯粉俱樂部三派人馬前往台大醫院。網紅音地大帝發起的柯文哲「周邊產品拋棄大會」，也同步在場外要與台灣民眾黨對抗，目的就是要讓柯難堪。

另有一群來自南部的高屏義勇軍，自包遊覽車凌晨北上為柯文哲打氣。柯粉周小姐說，她從台南永康上車，一早五點半集合，一點也不覺得累。

(中時電子報)