新北市永和區協和里長唐龍哲在去年九合一大選中，利用職業工會舉辦勞工教育旅遊名義，猛砸24萬元，邀請百位里民免費前往金山獅頭山、燭台嶼等地，體驗超豪華旅程，在遊覽車上向里民拉票，唐男最後雖順利當選，新北地院今依違反選罷法，判唐男、幫忙拉票的唐父各處以有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，唐龍哲為新北市餐飲業職業工會理事長，唐父則為新北市職業總工會副理事長，去年8月初，唐男投入永和區協和里長選舉，首次參選的他為打響名氣，由唐父利用餐飲職業工會名義，砸下24萬餘元舉辦勞工教育旅行，透過時任協和周姓鄰長、林姓里民等人，對外招攬里民和親友，每人只要繳納500元，即可參加超豪華的金山一日遊，果然吸引超過114人踴躍參加。

豪華旅程白天先前往金山區獅頭山、燭台嶼、金包里老街等地旅遊，中餐、晚餐還可享用當地要價不斐、頗具名氣的高級料理，最後再送上鳳梨酥、地瓜及雨傘等伴手禮，父子倆在遊覽車上向里民拉票，喊話「唐龍哲若獲提名，一定會出來參選，請大家支持」等，不料事後遭人檢舉賄選。

訊問時，唐姓父子對犯行坦承不諱，唐男最終也順利當選，新北地院今依違反選罷法，各判兩人有期徒刑2年、緩刑4年，須各向公庫支付25萬元，褫奪公權4年，可上訴。

(中時 )