呼應柯 韓批：貪官將登錄歷史記載

台北市長柯文哲開炮，痛批蔡英文總統身邊的人都貪汙，高雄市長韓國瑜直言「首都市長指控總統旁邊每個人都貪汙，這是何等嚴重？」韓認為，柯P的指控非常嚴肅，不能以政黨惡鬥等閒視之，蔡總統必須仔細思考，用人政策是否出了問題，全國民眾也得清醒過來，選擇台灣民主政治到底應走向清廉，還是繼續汙穢？

韓國瑜6日上午市政會議後接受媒體聯訪，提及柯文哲指責蔡總統身邊的人都貪汙時，韓國瑜表情嚴肅，強調這是非常嚴重的指控，「首都市長指控總統旁邊每個人都貪汙，這是何等嚴重、多麼可怕的事情，台灣人民不能掉以輕心、只認為這是政黨惡鬥」。

韓說，蔡英文總統反駁，說抹黑別人不會讓自己更乾淨，但蔡英文總統要仔細去思考，為什麼柯Ｐ會講這麼嚴厲的話？前陣子他講話比較寬厚，說蔡英文放了一大堆虎豹獅象，搶公家資源、搶國營事業，而今天柯Ｐ的指責是更赤裸裸的，「這將來會登錄歷史記載的，一個總統不會用人，用的人全是貪官汙吏，這是多麼可怕，這對台灣民主政治、清廉政治帶來多大傷害？」

韓國瑜呼籲蔡總統要仔細檢討，如果用的官員都吃台灣人的肉、喝台灣人的血，只有嘴巴說說要民主改革，對台灣帶來的傷害是多麼巨大？他建議蔡總統靜下心檢討，用人是否出了問題，這些人拱蔡競選連任，是否想要繼續吃香喝辣、貪汙舞弊？

韓國瑜也向全國民眾喊話，「特別是長期支持民進黨的好朋友」一定要清醒過來，台灣民主政治到底要走向清廉，還是繼續汙穢，大家要做出思考。

(中時 )