台北市長柯文哲，受訪時一句「小英旁邊每個都貪污」引發爭議，雖然隔日立課坦承失言，但始終不願意道歉，這讓關切時事的焦糖哥哥陳嘉行大表不滿，點出昔日北市工務局涉貪新聞，痛批柯文哲是「嘴砲型政治網紅」。

陳嘉行臉書。(圖/陳嘉行臉書)

陳嘉行表示身為首代柯粉，看柯P踏入政壇一路崩壞感觸很深，尤其是開地圖炮刷存在感增加組黨聲勢，說別人貪污時卻不檢討身邊人的行徑，讓他嘲諷柯P頂多稱的上是政治網紅，反觀市長及政治人物的頭銜還是不夠格，此外他表示誰執政都得背過去的爛攤子，不過柯P「功勞算我，有錯前朝揹」的「政治自助餐」態度，讓他感嘆我們已經不是粉了，說再多也沒用，只能呼籲理智柯粉去規勸。

對此網友對陳嘉行的分析大表贊同，紛紛留言：「2014被包裝的太好，隱藏的傲慢漸漸顯現出來」、「他講愈多，只會讓自己失分愈多」、「他這麼說簡直是手握原子彈炸掉自己」。

(中時電子報)