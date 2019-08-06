昨日（5日）有網民呼籲全港大罷工及集會，其後在下午時間演變成嚴重衝突，造成多人受傷。截止今早7時，醫管局轄下醫院共接受41名傷者，當中兩名男子情況嚴重，14人穩定、23人已出院，餘下兩人情況未明。

由網民發起的全港大罷工及七區集會，由早上的不合作運動，最後演變成多區嚴重衝突，有示威者架設路障影響交通，又有人破壞警署，更有示威者與持相反意見的市民口角及動武，防暴警在荃灣、大埔、屯門、天水圍、黃大仙、尖沙嘴、深水埗、金鐘等地方均有發射催淚彈，造成多人受傷。

(中時 )