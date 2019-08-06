港罷工集會衝突 41人受傷送院 12:382019/08/06 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨日（5日）有網民呼籲全港大罷工及集會，其後在下午時間演變成嚴重衝突，造成多人受傷。截止今早7時，醫管局轄下醫院共接受41名傷者，當中兩名男子情況嚴重，14人穩定、23人已出院，餘下兩人情況未明。 由網民發起的全港大罷工及七區集會，由早上的不合作運動，最後演變成多區嚴重衝突，有示威者架設路障影響交通，又有人破壞警署，更有示威者與持相反意見的市民口角及動武，防暴警在荃灣、大埔、屯門、天水圍、黃大仙、尖沙嘴、深水埗、金鐘等地方均有發射催淚彈，造成多人受傷。 (中時 ) #衝突 #受傷 #集會 #情況 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 為港發聲 港醫護人員、公務員晚間發起集會 09:322019/08/02 兩岸 港團體促解僱「公務員集會發起人」 要求集會者不准戴口罩 16:022019/08/02 兩岸 香港醫護界百人集會 強調不會離棄病人 19:202019/08/02 兩岸 港公務員發起「公僕同仁，與民同行」集會 數千人聚集 20:372019/08/02 兩岸 香港前政務司司長出席「公務員」集會 20:372019/08/02 兩岸 港醫護集會坐滿愛丁堡廣場 大會：超過萬人參與 20:342019/08/02 兩岸 香港數千人出席「公務員集會」 港議員陸續登台力挺 20:342019/08/02 兩岸 香港8／5罷工 瑪麗醫院「罷工不罷醫」 10:172019/08/05 兩岸 香港罷工簡史！從省港大罷工到碼頭工潮 11:222019/08/05 兩岸 專家看三罷 無組織較倉促 01:182019/08/06 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 港大罷工 陸官媒：香港傷不起 - 兩岸 - 旺報 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 香港一芳招牌遭憤怒民眾噴漆惡搞 - 兩岸 - 旺報 傳9月停航小三通？金門民眾憂心將有苦日子 - 兩岸 陸海陸空防暴演習 擬對付黑衣示威者 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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