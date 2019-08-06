蘇澳籍漁船「宜昌1號」在宜蘭外海作業時，因機械故障失去動力，蘇澳海巡隊獲報後，今天（6日）清晨協助「宜」船返抵南方澳漁港，由於昨天也有一艘花蓮籍漁船在宜蘭近岸故障，蘇澳海巡隊呼籲，船隻在海上拋錨不比陸上，漁民一定要注意船隻保養。

「宜」船有4名船員，昨晚11時40分許在宜蘭外海作業時，因船隻發生機械故障失去動力，請求海巡署派艇協助救援，海巡隊巡防艇在今天凌晨0時35分抵達與「宜」船會合。

蘇澳海巡隊研判船隻無立即性危險，且已下錨，遂聯絡蘇澳區漁業電台連繫拖船，由拖船將「宜」船拖帶回南方澳漁港，巡防艇在旁戒護，今晨5時30「宜」船返抵漁港。

由於接連2天都發生漁船機械故障，蘇澳海巡隊表示，主因在於漁船沒有定期保養，如供油管路太舊，但部分漁民抱持著「船可以開就好」的心態而疏於保養，汽車故障還可以拖救，但海上救援還得看運氣，呼籲漁民作業前確實檢查相關航行設備及機械狀況。

(中時 )