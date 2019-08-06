柯文哲創黨大會現場。(中時電子報直播截圖)

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天舉辦創黨大會，將開放支持者現場入黨，現場還準備了影印機方便民眾影印身分證。（張潼攝）

LIVE／「台灣民眾黨」創黨成立大會

台北市長柯文哲1日宣布籌組政黨，今（6）日中午12點將在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會。之前幫柯文哲唱競選主題曲得小小歌手白芯羽，今日也在現場演唱。柯文哲說，今天我們組黨就是扛起改變政治文化責任。

柯文哲入場前，主持人大領大家數度呼喊「最好的選擇 柯文哲；台灣的選擇 柯文哲；我們的選擇 柯文哲，柯P!柯P!柯P!加油!加油!加油!」但氣氛似乎還是有點冷。

大會一開始先宣讀黨綱，柯文哲接著上台演說「各位朋友，台灣解嚴至今，數十年民主發展是成功典範，我們實現主權在民也有政黨輪替，但因為意識形態及政治利益導向，導致台灣內耗空轉，現在面臨台灣困境。」

不管是選舉或執政，柯文哲說，今天組黨就是扛起改變政治文化責任。他提及今年參加媽祖遶境，他發現2014首次拜訪新港文化基金會時，曾在牆壁寫下找回良心，今天四月再去新港，又在牆壁上補上莫忘初衷。他說政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已。柯文哲說，多數人批評他沒有中心思想，對他而言，中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，讓人民過好一點的生活，現在的台灣是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。

柯文哲批，藍綠統獨議題對抗、國家內耗。他也提及自己今年到以色列、美國、日本、大陸出訪的經驗，直言自己相當感慨，台灣過去作為亞洲四小龍，現在卻停滯空轉太久，包括桃園機場航廈流標、國安私菸案，都只是例子也只是冰山一角，不是正常國家該有的。

柯文哲說，台灣政治最大問題就是文官破壞，幾百億工程在一個晚上宣布台灣電不夠用，一個晚上轉彎，不管汐止延伸線，台鐵優化，或高鐵要不要延伸到宜蘭看起來都有道理，但全體看起來不合理。

他說，台灣價值是民主自由開放，普世價值在台灣實踐就是他堅信的台灣價值。他希望人民有平等權利參與政治，不是某一意識型態，要確保人民有言論自由、宗教自由，他堅持公開透明，逐步推展自由民主，讓民主自由落實，台灣應當保持多元文化。他提及，四百年來，台灣一直有文化進入，現在有新住民移工加入，要豐富台灣內涵，共存共榮，才是文明象徵。

柯文哲表示，這是台灣價值核心，面對國內外挑戰，台灣不是法治國家，法律給人民參考用的，要努力讓台灣成為法治國家，法要合情合理、法要合乎人權。

柯文哲說台灣現在政治陷入困局，缺少長遠施政規劃。他說財政上，要重視預算執行力、管控舉債，絕對不債留子孫，一定要想著留下怎樣的台灣給下一代。柯文哲說，民意、專業與價值政策決定三要素，而普世價值「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」在台灣的實現，就是他的台灣價值。

他重申，台灣民眾黨的成立，希望在藍綠之外有個選擇機會，「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，並確保每個在國會、在全台各地打拚的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

柯文哲最後表示，成立民眾黨，是賦予新世代的使命，國家是力量，而清廉行政是基本條件，在現在卻變成難得的事，他也強調廉能的政府才能凸顯台灣價值。柯文哲提及，謹守民意專業價值，會以清廉愛民作為執政要求，清廉勤政愛民是他執政可以做到的。他最後表示，要走的快一個人就夠，要走的遠要大家一起前進，希望大家因為他們變得更好。

(中時電子報)