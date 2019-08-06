台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今創黨大會上，除前鴻海董事長郭台銘派幕僚劉宥彤出席，引發各界對「郭柯合」的討論，一向與柯文哲交好的前民國黨主席徐欣瑩也現身相挺。

徐欣瑩是前民國黨主席，與弟弟、現任北市客委會主委徐世勳與柯友好，徐欣瑩去年競選新竹縣長失利，宣布民國黨與妙天的「國會政黨聯盟」合併，未來雙方如何合作，尤其徐欣瑩、徐世勳姐弟有地方民代選舉經驗，推測將可成為新成立的民眾黨大將。

(中時 )