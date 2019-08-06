中研院院士吳茂昆長子吳孟真在國內不具備大學教職，日前被爆出名掛中研院物理所「訪問學人」惹議，近日發現改被列為「訪問專家」，院方再度強調不支薪。（翻攝中研院物理所官網）

年初爆出中研院院士吳茂昆施壓中研院院方，安插長子吳孟真在中研院物理所掛名訪問學人惹議，如今職稱卻改為「訪問專家」，學界有聲浪質疑此舉只為避嫌，中研院物理所則回應，沒有提供生活費，也就是沒有支薪，吳孟真本來就是「訪問專家」，身分屬於廣義的訪問學者。

中研院物理所官網顯示，吳孟真名列「訪問專家」，來訪時間自去年9月1日起，至今年8月31日止，主持人為陳啟東，而來訪單位則是空白。

據《中央研究院獎勵國內學人短期來院訪問研究作業要點》規定，國內學者擔任訪問學人，需具大學教職、教學醫院主治醫師等本職，並從事2年以上研究工作。但吳孟真並未具備相應資格，因此引發爭議。

一名學界人士認為，今年3月爆出吳孟真在沒有教職、中研院院士或學術表現的條件，依舊能獲得中研院物理所訪問學人的資格，「不曉得是在搞什麼鬼，本來是『訪問學人』，現在變成新創的、法無明文的『訪問專家』」，依照吳茂昆在學界盤根錯節的勢力，中研院很有可能是為吳孟真量身訂做此資格。

中研院物理所則回應，吳孟真本來就是訪問專家，只是之前網站呈現不清楚，都放在廣義的訪問學者。這次網頁改版只是寫得更清楚，以免誤會。

至於吳孟真在物理所的職務與資格，中研院物理所則強調，訪問學人的部分，則是國內外教授與研究員有合作，因此邀請，有提供生活費；而訪問專家，則是對實驗室技術有幫助，因此邀請，沒有提供生活費，也就是不支薪。

面對此爭議，記者聯繫吳茂昆，以及邀請吳孟真的計畫主持人、中研院物理所研究員陳啟東，兩人都沒有回應。

(旺報 )