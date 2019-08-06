《恐龍氣墊嘉年華》今年夏天於高雄大魯閣草衙道盛大舉辦，首次與百貨結合，全區超過250坪兒童室內遊樂場，周末還加碼推出恐龍遊行，恐龍直接現身在你身邊，讓活動現場處處都有驚喜。

（圖片提供：恐龍氣墊嘉年華活動官方。）

這次的《恐龍氣墊嘉年華》打造三大恐龍互動遊樂區，獨家推出「恐龍探險」氣墊、超過16公尺長的巨型氣墊溜滑梯，以及最受歡迎的五彩繽紛的恐龍球池，讓小朋友體驗在侏儸紀時代的場景中，享受一場刺激的逃亡之旅，另外還推出體驗一日恐龍的活動，讓小朋友可以沿途尋找巨無靶霸恐龍蛋，除此之外，還有3歲小孩也可玩的恐龍坐騎，讓小寶貝可以跟父母一同享受騎乘恐龍的樂趣。

（圖片提供：恐龍氣墊嘉年華活動官方。）

今夏限定《恐龍氣墊嘉年華》於即日起至9/2大魯閣草衙道3F大道東館盛大舉辦，現場還有加碼的恐龍知識有獎徵答，讓大朋友小朋友都能成為恐龍知識王，更多活動資訊請洽粉絲專頁：https://www.facebook.com/goevent.bg/。

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