台北市長柯文哲組織台灣民眾黨，新政黨成立需100位黨員，包括歌手謝和弦、柯的心腹幕僚群、昔日競選幹部，甚至部分局處首長都是首批入黨的黨員。

台北市長柯文哲出席民眾黨首次大會，與支持者握手致意 。（姚志平攝）

攤開黨員名冊，包括北市府官員如北捷公司董事長李文宗、研考會主委余家哲、祕書長張哲揚、交通局長陳學台、產發局長林崇傑，另外就是目前的柯市府幕僚，如市府顧問蔡壁如、市長室主任研究員李縉穎及陳建璋、副市長鄧家基祕書劉瀛仁、發言人團隊劉奕霆、柯昱安、黃瀞瑩等。另外還有歌手謝和弦、2014年擔任過柯競選總部活動部副主任的董德堉、文基會副執行長張益贍、學者賴祥蔚。

另外，台灣民眾黨中評委包括蔡壁如友人蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、賴祥蔚；中央委員則有林富男、張益贍、黃胤為。

創黨籌備處發言人由前北市觀傳局長陳思宇、親民黨市議員林國成女兒林珍羽擔任；兩人剛剛宣布，創黨黨員在中午左右已破千人。

政壇原子彈！ 柯文哲確定組「台灣民眾黨」

(中時 )