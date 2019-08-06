已婚吳姓男子在游泳池搭訕伍姓女子，佯稱是紡織業小開，但拒接家業在理財公司上班，兩人交往後，吳編起結婚買房美夢，帶伍女到中市七期看房，伍女陸續共匯款新台幣322萬元給吳，當作結婚購屋基金，不久，吳男說要到南非處理罷工就失去音訊，伍女經查訪才知受騙。台中地院依詐欺取財罪判吳1年10月、緩刑5年，仍可上訴。

判決書指出，52歲吳男在10年前於游泳池向伍女搭訕，隱瞞已婚身分，佯稱是紡織業小開，在南非也有工廠，他擔任副總、母親是董事長，但他對紡織沒興趣，另外在1家理財公司上班，伍女投入感情交往後，吳男訛稱將來結婚要買房，帶她到七期看房，伍女信以為真，在同年5月到10月間先後4次匯款，共322萬元到吳男指定的投資公司帳戶。

吳男陸續要求投資公司將款項轉匯到他個人的銀行帳號，並提領花用。吳男在98年12月間向伍女說，他要到南非處理工廠罷工事件，即避不聯絡，伍女察覺有異，到吳男住處查看，才發現受騙。

吳男到案後，否認詐欺，辯稱兩人是男女朋友，伍女信任交錢委託他做期貨投資，此事是合夥做生意糾紛，他因得知上班的理財公司是地下期貨商，他才將其中的200萬元轉到其他公司投資。伍女則說，她匯款的本意是購屋基金，有跟吳男說要動用款項投資須經她同意，但吳男並未告知動支款項及運用。

台中地院法官認為吳男使用詐術使伍女交付財物，並侵害她的財產權，嚴重傷害伍女的信任及對愛情的憧憬，依詐欺取財罪判處吳男徒刑1年10月、緩刑5年，犯罪所得沒收。

(中時 )