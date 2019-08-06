綠媒爆料韓國瑜市府內部會議宣導「不得連署任何罷免之提議」，質疑是施加壓力，要求公務員「畫押」不能連署罷韓；市府內部正在了解，這是哪個局處流出的會議紀錄，但根據選罷法第77條規定「公務人員不得為罷免案提議人」，顯示這份流出的公文只是闡述法條規範、要求公務員遵守。

綠媒指高市府內部會議紀錄公文外流，批評會議過程仔細詢問有沒有收到罷免韓國瑜連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，質疑市府「紅色恐怖」，跟中共極權統治沒兩樣。

民進黨籍高市議員高閔琳立刻在臉書發文，分享這則報導，並質疑「如韓市長高雄市長有認真在做、政績斐然不唬爛，又何必清查別人搞罷免？」陳菊時代的前觀光局長曾姿雯也於臉書發問：「這個市政府到底出了什麼問題？公務人員是為市民服務。脅迫就能解決失去人心的問題？」

然而，高市新聞局長王淺秋表示，會議紀錄內容市府還在了解中，不過根據媒體流出的公文內容，是宣導「公務人員須保持行政中立，依法不得連署任何罷免之提議」，其實只是重申選罷法第77條規定，「現役軍人、服替代役之現役役男或公務人員，不得為罷免案提議人」，並無任何施壓。

韓國瑜6日上午受訪也重申，他再三要求高雄市政府所有公務人員必須行政中立，下班時間或假日，他們自己要選擇任何政治立場、態度，完全沒問題，但執行公權力時，務必遵守行政中立，這一點他已在市政會議強烈要求。

(中時 )