茶葉改良場今（6）日發表「台茶24號」。茶改場場長蘇宗振（左）、茶改場研究員吳聲舜（右）。（游昇俯攝）

歷經19年選育，農委會茶葉改良場今（6）日正式發表台灣第一個本土原生山茶「台茶24號」，此茶樹品種具有樹勢強壯，抵抗寒、旱、病蟲害等優勢，且有類似菇蕈、杏仁、咖啡的獨特香氣，口感不苦澀，可製成紅茶、綠茶。因其屬於冰河時期所遺留下的植物，故又被譽為「台灣茶界的櫻花鉤吻鮭」。

台灣山茶茶區分布於南投、嘉義、高雄及台東等縣市，位於東部的台灣山茶又與西部品種不同，茶改場自89年起深入台東縣延平鄉泰平山區進行調查、引種，歷經19年努力，成功育成目前唯一純台灣原生山茶茶樹品種，命名為「台茶24號」。

茶改場場長蘇宗振表示，台茶24號由其外表型態及植物學、地質學研究推判，應是歷經冰河時期地殼變動後，在台灣隔絕區域下獨立繁殖的品種，經茶改場台東分場選育出的品系，其樹勢強壯、抗寒、抗旱，可適應極端氣候變遷，其抗病蟲害的特點，亦有利於有機、友善耕作。

蘇宗振指出，台茶24號具有菇蕈、杏仁及咖啡的獨特香氣，製作綠茶及紅茶都適合，因其具有較高的總游離胺基酸及較低的總兒茶素，口感甘甜不苦澀，且其單位面積產量高，一年每公頃約能產出2噸乾茶，較一般茶樹高出一倍。

此外，台灣茶種每百克咖啡因含量約2至4克，台茶24號為低咖啡因品種，每百克乾茶咖啡因含量2克，亦適合擔心喝茶影響睡眠品質的民眾，茶改場後續將申請品種權，繼而技轉推廣農民種植，預估再2至3年可讓民眾喝到。

蘇宗振並表示，台茶24號為純台灣山茶品種，育成此品種相當具有學術及保育意義，可增加台灣茶種遺傳的多元性，舉例來說，目前僅有台茶18號「紅玉」是以台灣山茶為父本、緬甸種為母本培育而成，台灣山茶未來還有廣泛利用的潛力。

(中時 )