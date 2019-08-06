有洞就鑽！台東1名女子被蟑螂闖進耳朵，而且還拼命往裡面鑽，痛得她哇哇叫；另有1男子則是有蒼蠅飛進耳朵，也讓他疼痛難耐，兩人分別到余耳鼻喉科就診，醫師余文儀把長約1至1.5公分的蟑螂抓出來，女子看到原來是小強，心靈受到2次傷害。

這名30多歲女子，昨天匆忙到余耳鼻喉科就診，且痛得哇哇叫，女子向醫師余文儀說，有東西闖進她耳朵，不停地往裡面鑽，痛死人了。

余文儀說，他緊急幫女子看診，發現耳朵裡面是1隻蟑螂，而且一直往裡面鑽，就像進入單行道，只能一路前進，而且牠的8隻腳都有刺，痛苦程度難以言諭，還好，不到5分鐘就將蟑螂取出來，長約1至1.5公分。女子雖然解除痛苦，但看到是竟然是小強，驚嚇取代了痛苦。

該女子表示，昨天早上騎機車時，突然感覺到有異物進入耳朵，她想要挖出來，沒想到越跑越進去，痛得受不了，趕緊掛急診。

無巧不成書，女子走後不久，又1名男子他說耳朵有東西跑進去，疼痛難耐，余文儀說，這次是隻蒼蠅，同樣往裡面鑽，不到5分鐘他就將蒼蠅取出。

余文儀說，如果有小動物進入耳朵，應該立即找醫生，有些小昆蟲你越抓他越往裡面鑽，尤其是蟑螂，這麼大隻進入耳朵根本無法迴轉，就像進入單行道，你越抓，牠越鑽，8隻腳都帶刺，不僅痛，還會傷到耳膜。他建議，除了保持室內的清潔以外，騎機車最好能戴全罩式安全帽，以防止昆蟲飛入耳朵。

(中時 )