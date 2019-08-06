林口幼兒園驚傳女童落水 生命垂危 12:332019/08/06 中時電子報 吳侑縈 、中國時報、 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口區幼兒園今天上午發生女童溺水。(譚宇哲翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午近11時，4歲薛姓女童在新北市林口區一家幼兒園內的游泳池溺水，警消人員獲報到場時，女童已失去生命跡象，今緊急實施CPR並送往林口長庚醫院急救，目前尚未脫離險境，詳細事發原因仍待警方釐清。 據了解，該幼兒園今天上午9時40分左右正在園內兒童游泳池上游泳課，薛姓女童突然漂在水面上溺水，被其他同學發現後立刻通知老師，老師雖趕緊將女童拉起並報案實施CPR，女童仍無生命跡象，目前正在林口長庚醫院搶救中。 (中時電子報) #女童 #林口 #生命 #幼兒園 #脫離險境 也許您會感興趣 推薦閱讀 接地氣 中市府有趣圖卡宣導托育補助 17:252019/08/02 生活 台南幼教3箭齊發 育兒更減擔 04:102019/08/03 地方新聞 洗澡5地雷時間 專家：危險傷身 07:302019/08/04 日常 找回失蹤女卻頻傳怪事 父母嚇到棄養 13:302019/08/04 搜奇 升級再加值！中市托育補助全國拚優惠 16:262019/08/04 政治 5歲女童疑遭父虐 縣府緊急安置 00:022019/08/05 社會 華銀愛傳承關懷演唱會 讓愛發光 04:102019/08/05 產業特刊 小4女遭推落4米高墜地 全身骨折傷勢嚴重 17:582019/08/05 社會 南投縣幼兒園教師教學檔案及學習檔案比賽 成績揭曉 20:162019/08/05 生活 小二男推墜樓 學姊住院13天 04:102019/08/06 社會新聞 社會熱門新聞 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 183cm東吳天菜為把妹 與女友性愛片PO網16次 - 社會 知名女校驚爆女女性侵 導師拗兩情相悅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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