今天上午近11時，4歲薛姓女童在新北市林口區一家幼兒園內的游泳池溺水，警消人員獲報到場時，女童已失去生命跡象，今緊急實施CPR並送往林口長庚醫院急救，目前尚未脫離險境，詳細事發原因仍待警方釐清。

據了解，該幼兒園今天上午9時40分左右正在園內兒童游泳池上游泳課，薛姓女童突然漂在水面上溺水，被其他同學發現後立刻通知老師，老師雖趕緊將女童拉起並報案實施CPR，女童仍無生命跡象，目前正在林口長庚醫院搶救中。

(中時電子報)