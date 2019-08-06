台灣民眾黨今開創黨大會，大會之前的會前會，應到110人、實到72人，過半黨員出席並通過章程，另推選出柯文哲擔任首任黨主席。根據章程，黨主席任期4年，得連選連任。

柯文哲隨後上台進行短講。他再次指出現今藍綠兩黨的問題，他指出，台灣自解嚴至今，30年民主發展已經是華人世界發展典範，實現主權在民、政黨輪替，但是意識形態引發政黨惡鬥，造成內耗、空轉等國家發展困境。

柯文哲強調，他的台灣價值，就是台灣整體利益、人民最大福祉，這是他的中心思想，很可惜，現在台灣是個人利益大於派系利益、派系利益大於政黨利益、政黨利益大於國家利益，而小黨又流於兩大黨的側翼。

接著他舉自己今年到以色列、美國、日本、大陸出訪的經驗，直言自己相當感慨，台灣過去作為亞洲四小龍，現在卻停滯空轉太久，包括桃園機場航廈流標、國安私菸案，都只是例子也只是冰山一角，不是正常國家該有的。

柯文哲強調，之所以命名為台灣民眾黨，該黨名有其歷史意義，今天再次成立，賦予新時代使命，有不同時空背景，都是要喚醒國人政治覺醒。

(中時 )