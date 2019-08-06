手術前患部的腹主動脈瘤。（陳淑娥翻攝）

手術後主動脈恢復正常。（陳淑娥翻攝）

李志賢醫師筆指觸即為腹主動脈瘤。（陳淑娥攝）

李志賢醫師診視患者(非個案本人)。（陳淑娥攝）

69歲張姓男患者因腹部有悶痛感、解尿困難等情形，就診後發現腹主動脈瘤直徑達9公分大，隨時有破裂危險，童綜合醫院進行微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術，一站式拆除身體不定時炸彈，且患者住院僅4天即返家休養。

心臟外科醫師李志賢表示，主動脈會因高血壓、血管壁退化或其他心血管疾病，導致動脈粥狀硬化等因素，造成動脈管壁出現變薄或局部膨大，而形成具高破裂風險主動脈瘤，若動脈瘤破裂就會導致大量失血而休克死亡，因此，主動脈瘤直徑大於5公分時就應考慮手術。

李志賢確認患者腹部內的腹主動脈瘤直徑9公分(正常主動脈血管為3公分)，因動脈瘤隨時有破裂危險，因評估病人可進行微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術，安排於複合式手術室直接進行血管攝影，並於檢查後直接手術，手術歷時約近2小時後完成，整體手術僅需在鼠蹊部切開兩個1公分傷口即完成。

李志賢表示，主動脈瘤生成後通常無明顯症狀，大部分民眾是因接受腹部超音波或電腦斷層掃描時意外發現，猶如身體中的不定時炸彈。

傳統腹主動脈瘤手術需全身麻醉，並在腹部開大切口進入，手術時間歷時6至8小時，術後需住院10至14天；而微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術則只需兩個小切口，手術時間為3至4小時，術後僅需住院5至7天。

童綜合醫院指出，目前結合複合式手術室進行微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術，只需在複合式手術室直接施打顯影劑後，經血管攝影導引將人工血管支架置入至病變處，隔絕主動脈瘤內的不正常血流，促使主動脈瘤萎縮。

童綜合醫院表示，一站式手術減少病人從另一個影像檢查室到手術室的傳送作業時間，不僅降低麻醉及感染風險，手術時間也只需1至2小時，並減少顯影劑與輻射量使用，也縮短患者住院時間。

(中時 )