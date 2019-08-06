柯P創黨 柯媽：全力支持 12:352019/08/06 中時 趙婉淳、實習蕭靈璽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖：蕭靈璽攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨今日舉行創黨大會，除眾多柯粉到場支持並簽寫入黨資料，柯媽也到場，表達對兒子柯文哲的支持，她說，成立政黨欸卡好。 柯媽表示，要組黨這件事柯P一直都沒有親口跟她說，是柯爸在家看電視後才轉述得知，並表示不論如何，都會全力支持柯P的決定。 柯媽強調，成立政黨會比較好，愛台灣的人一大堆 ，愛我們中華民國，這樣就好啦！有愛有希望把台灣做更好，所有的人都為台灣，並高呼「輕鬆愉快！」 對於郭柯配的可能，柯媽也表示自己和郭董不熟悉，並認為柯覺得好就好，且順其自然就好。 (中時 ) #2020選舉 #總統 #台民黨 #柯文哲 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 郭身價難測 光鴻海股息年收50億 04:102019/08/02 政治要聞 只有韓國瑜能說服郭台銘 04:102019/08/02 時論廣場 劉宥彤推測 郭應不會出席台民黨創黨大會 16:012019/08/02 政治 郭不出席台民黨創黨大會 04:102019/08/03 政治要聞 郭柯談合作？ 郭幕僚：郭台銘將送花祝賀柯P組黨 00:132019/08/04 政治 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 柯文哲到板橋 葉元之：看出有實力還是虛胖 14:122019/08/05 政治 蔡身邊人都貪污？林鶴明稱柯應向他們道歉！ 15:322019/08/05 政治 台灣民眾黨辦創黨大會 高雄柯粉包車北上力挺 11:022019/08/06 政治 政治熱門新聞 批柯打臉到蘇貞昌？蔡這番話恐成最佳金句 - 政治 台灣民眾黨 創黨幹部名單曝光 - 政治 農舍事件王浩宇揚言提告洩漏個資 詹江村回嗆 - 政治 睡很久？網：一芳讓英粉全醒了！ - 政治 整合現曙光！軍系放下恩怨 表態挺韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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