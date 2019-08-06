台灣民眾黨今日舉行創黨大會，除眾多柯粉到場支持並簽寫入黨資料，柯媽也到場，表達對兒子柯文哲的支持，她說，成立政黨欸卡好。

柯媽表示，要組黨這件事柯P一直都沒有親口跟她說，是柯爸在家看電視後才轉述得知，並表示不論如何，都會全力支持柯P的決定。

柯媽強調，成立政黨會比較好，愛台灣的人一大堆 ，愛我們中華民國，這樣就好啦！有愛有希望把台灣做更好，所有的人都為台灣，並高呼「輕鬆愉快！」

對於郭柯配的可能，柯媽也表示自己和郭董不熟悉，並認為柯覺得好就好，且順其自然就好。

(中時 )