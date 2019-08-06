香港示威者昨（5）日發起全港大罷工及集會，其後在晚間演變成警民對峙，爆發嚴重衝突。鄰近香港的深圳6日舉行「防暴演習」，有1.2萬名警察參與，進行海陸空演練、突發事件應急處置等。在如此敏感之際進行演習，被認為有針對香港的用意。

據港媒星島日報指出，大陸深圳市公安局6日10時30分在寶安區海濱廣場，舉行名為「廣東公安夏季大練兵『深圳亮劍』行動」的防暴演習，有1.2萬名警察參與，進行海陸空演練，包括特警科目演練、突發事件應急處置等。整個演習全程約10分鐘，並透過網上直播。

深圳公安局在網上發布有關行動的演練片段，長約1分半鐘，片段可見，一批戴頭盔及口罩的黑衣示威者，舉起標語及高叫口號，並向警方投擲雜物，有人手持木棍衝擊警察防線，深圳特警先以滋事份子形容示威者，其後改以稱暴徒，要求他們散走，之後發射催淚彈，動用防暴槍、出動警犬驅散示威者，並作出拘捕行動。

影片片段亦見到，有示威者投擲炮仗等爆炸品、汽油彈，亦有人用起火的手推車推向警察，並發生爆炸，警察就用滅火筒將火撲滅。

深圳公安局表示，為進一步凝聚警心、鼓舞士氣、練兵備戰，全力維護國家政治安全和社會平安穩定，根據省公安廳統一部署，進行今次行動。

(中時 )