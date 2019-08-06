YONEX 2019中華台北羽球公開賽將於9月3日在台北小巨蛋登場，今年由台灣男單一哥周天成領軍，去年在男單四強賽飲恨的小天，今年捲土重來，以更成熟的心態面對挑戰，近期更是短短3周拿下2座冠軍，希望展現自己的精神，用奮戰的態度贏得尊敬。

去年台北羽球公開賽周天成在四強關卡遭到馬來西亞李梓嘉淘汰，今年初印尼大師賽交手也再度吞下敗仗，不過近期兩度交手周天成都是直落二勝出，甚至最近3周分別在超級1000印尼公開賽及超級500泰國公開賽進帳2座單打冠軍，他透露，自己也是經過許多檢討、做了很多準備，讓自己再次進化。

周天成認為主要的進步在於心態，「現在心態上比較成熟的部分在於自己更清楚幾分時該做什麼事，面對領先或落後的想法也更正確，例如泰國公開賽決賽最後面臨對手4個賽末點，我展現出我的精神繼續咬住比賽，就算沒有帶走比賽勝利，起碼也贏得人們的心。打到這個層級，大家的技術都差不多，更重要的是心態，比賽關鍵時刻自己可以有想法去拚搏，就是種進步。」

在台北羽球公開賽之前，周天成要先迎接世界羽球錦標賽考驗，至於如何備戰，他回應：「這段期間就保持健康狀態跟良好心態去準備，帶著跟小選手一樣的心情面對比賽，當然也希望可以像去年亞運那樣突破，帶走獎牌。」

目前周天成基本上沒有教練指導，比賽中常被攝影機拍到的是他的物理治療師「高姐」高敏珊，場上他主要靠自己「獨立思考」，他認為現階段應該還是會繼續維持這樣的狀態，場上訓練獨立作戰思考的能力，他也有給自己設下要達成的任務跟目標，本周就先訓練，預計16日出發前往瑞士巴塞爾展開世錦賽的挑戰。

(中時電子報)