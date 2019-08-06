一芳水果茶捲入一國兩制風暴，「墨力國際」豐原總部管理高層神隱。（王文吉攝）

一芳水果廟東創始店依舊照常營業，員工強調「只是領薪水、做事情，上面那些政治的事情我們不懂。」（王文吉攝）

女學生得知一芳水果茶捲入一國兩制風暴，表示若店家表態支持，會影響購買茶飲意願，「這可能是最後一杯」（王文吉攝）

女學生得知一芳水果茶捲入一國兩制風暴，表示若店家表態支持，會影響購買茶飲意願，「這可能是最後一杯」（王文吉攝）

一芳水果茶廟東創始店第一位客人買了杯飲料即快閃離去。（王文吉攝）

台中豐原起家的一芳水果茶捲入「一國兩制」風暴，還被蔡英文總統諷「水果茶天然的最好，加了政治味就不好」。一芳所屬的「墨力國際」豐原總部6日一早大門深鎖，員工快步走進辦公室，面對記者詢問都不願應門，廟東創始店及豐原三民店依舊照常營業。公關稍早表示，將在下午2點發出官方正式書面聲明

一芳水果茶豐原三民店上午9點營業，外送電話持續，生意似乎未受影響。記者前往一芳水果茶廟東創始店也是直營店查訪，員工低調表示，我們只是領薪水、做事的員工，上面那些政治的事情我們不懂。至於部分加盟店表態切割，形成「一芳各表」，第一線是否感受到壓力？員工說，目前還沒有遇到不理性的客人。

廟東創始店第一組客人在上午10點20分出現，客人買了杯飲料即快閃離去，第二組客人是2名女學生，分別買了水果茶與粉圓鮮奶茶。1名女學生受訪表示，如果店家支持「一國兩制」，會影響自己買手搖飲的意願，因為站在人家店門口，不太好意思說，「如果一芳支持的話，以後不會再來買」。

送貨的林先生說，香港反送中、罷工事件，鬧得這麼大，從台灣起家的一芳應該是挺台灣，怎麼可以力挺傷害台灣的事情。雖然中國大陸市場的利益很大，生意人保持沉默就好了，不要表態任何事情，「你有你的想法，但是你不要講出來，講出來絕對是對你的生意差很多。」

記者多次致電墨力國際公關，都無人接聽，無法取得回應，稍早11點半左右，公關主任在群組留言表示「大家午安，抱歉我們家最近的新聞， 讓大家關心了，我們預期今天下午2點前，會發出官方正式書面聲明。」

(中時 )