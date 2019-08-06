大里康橋河域景觀秀麗，卻不准許街頭藝人演出，還經常遭檢舉製造噪音汙染，環保局人員到場取締制止，衝突不斷；市議員李天生6日為街頭藝人請命，爭取給街頭藝人表演及糊口的空間。台中市政府文化局強調，旱溪康橋屬於水利署管轄，市府行文給第三河川局並未獲得同意。

「難道連糊口的空間都沒有？」李天生接獲街頭藝人投訴說，大里康橋綠意盎然水域寬廣，夜間燈光幻麗，吸引不少街頭藝人晚間進駐表演；卻經常被檢舉製造噪音，還有環保局稽查人員到場取締，制止繼續演出。引起街頭藝人和民眾強烈不滿，雙方多次發生爭議。

台中市政府文化局表演藝術科長蕭靜萍指出，依「台中市街頭藝人藝文活動實施要點」規定，街頭藝人從事藝文活動的場所，需要獲得管理機關同意，並由文化局辦理公告；旱溪康橋屬水利署轄管，該局認為康橋河域適合街頭藝人演出，但行文第三河川局卻遭打回票。

環保局表示，該局經常接獲民眾檢舉，指康橋街頭藝人表演者製造噪音，妨礙附近住家的安寧；接獲民眾檢舉後，依規定派員前往執行取締，但該局過都是採勸導停止演出，盡量避免開單罰處。

李天生認為，大里康橋是台中市著名地標吸引大批民眾前往遊憩休閒，平時就有機關舉辦各項活動，當然更適合街頭藝人的演出；他將積極協助反映爭取，如果爭取成功，也希望街頭藝人表演不得超出音量，並遵守上午10時至下午10時表演活動時間，創造共贏的表演場域。

(中時 )