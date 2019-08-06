加工食品除了高脂、高鹽、高糖分、少膳食纖維以外，還可能添加了防腐劑，吃多了不健康。而西班牙最新研究發現，有更多添加物的「超加工食品」，吃越多、死亡風險越高，假如每天吃4份，甚至更多，死亡率會比少吃的人高出62％。

早安健康報導，「超加工食品」是5種以上成分組成、工廠大量製作的食品，像是大量製造的麵包、點心、泡麵，以及加了鹽以外防腐劑製成的肉製品等。

2019年6月的《英國醫學期刊》中，刊登的西班牙研究指出，發現攝取最多超加工食品（每天4份）的組別，比起攝取最少的組別，死亡風險提高了62％。研究是追蹤2萬名西班牙人的飲食、存活狀況長達15年。

研究團隊推算，每天多吃1份超加工食品，大約會提高18％死亡風險。也指出，超加工食品可能大部分，或者全部都由食品添加物組成，「攝取超加工食品和罹患癌症、高血壓、肥胖、腸躁症等疾病有關，而其中癌症正是導致受試者死亡的主因」。

(中時電子報)