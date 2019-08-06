香港反送中活動持續延燒，昨日台灣知名手搖飲「一芳水果茶」突然於微博發表聲明，表明「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，此舉一出惹怒台灣人民，也有許多人發出抵制活動。為了怕紛爭延燒影響生意，一芳各分店也在臉書發表「反對一國兩制」的聲明，成為「一芳各表」奇象，而總公司公關今也表示，預計下午兩點前將發布聲明，是否將與上海子公司聲明切割，尚引人猜測。
加盟主如一芳水果茶內湖店今也發表聲明反對：
「非常抱歉！！！！！！剛剛接收到讓我們也非常震驚的消息，是關於一芳水果茶香港代理商在微博上所發表的聲明。一芳內湖店全體股東在此聲明，我們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達我們的不滿。
無論如何我們都必須再一次告訴大家：內湖店全體同仁都不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變我們愛台灣這片土地、這個國家的心。我們反對一國兩制、堅信身而為人都應享有自由跟民主，並且全力支持勇敢的香港人民！與一芳伊通店為聯合聲明共同擬稿。謝謝各位支持聲援！」
(中時 )
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