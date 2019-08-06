玉女歌手金瑞瑤當年唱紅許多歌曲，包含〈飛向你飛向我〉、〈歲月的眼睛〉、〈好想你〉等歌曲皆膾炙人口，她5日與老公許安進、兒子許凱文現身義賣地瓜葉，57歲的她身材依舊姣好，甚至體重數十年如一日只有47公斤，令粉絲好奇她的凍齡秘訣。

金瑞瑤穿著簡單白色T恤、牛仔褲，帶著大墨鏡的她更突顯小巧瓜子臉，猛然一看還以為是哪裡來的大學生，被問到保養祕訣，她透露，「我平常一直有運動習慣，幾乎不吃甜食，也不喝酒。」值得一提的是，金瑞瑤、許安進兩夫妻經營漢諾威馬術俱樂部，就讀高中的兒子長期與馬匹相處，竟意外挖出馬糞高經濟價值，讓馬糞搖身一變為有機肥料。

金瑞瑤多年持續運動。（吳維書攝）

金瑞瑤提及兒子對於農業非常有興趣，也喜歡養甲蟲，「我們沒有特別培養他對農業感興趣，但他就是天生喜愛大自然，也喜歡研究，光是甲蟲就不知道培養到第幾代了。」兩夫妻預計等兒子高中畢業，送他出國深造。

(中時 )