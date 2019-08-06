小馬少棒世界賽 中華隊勇奪冠軍 12:582019/08/06 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東縣聯隊勇奪小馬聯盟野馬級少棒冠軍。（摘自推特@BroncoWS2019） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小馬聯盟野馬級(11-12歲組)少棒世界賽，中華隊今以10-4擊敗墨西哥，摘下U12之後的另一座少棒冠軍！這支中華隊由台東縣聯隊出征，蘇政憲、邱彥祖開轟幫助中華隊衛冕成功，也是3天內的少棒第2冠。 Congrats to Chinese-Taipei on the Bronco World Series championship! Thank you everyone for participating in this year's Bronco World Series. #PONYTakesOverLaredo— Bronco World Series (@BroncoWS2019) August 6, 2019 比起前幾輪海放對手，這回中華隊遇到輕微亂流，因失誤與暴投讓首局打成3比3平手。不過中華小將很快在第3局超前比分，此後沒有再讓對手追上。蘇政憲單場4支4，包括1轟與兩支三壘打，火力驚人。 (中時電子報) #中華隊 #台東縣 #少棒 也許您會感興趣 推薦閱讀 U12世界盃少棒賽》中華隊單局攻9分 5局扣倒墨西哥 22:482019/08/02 體育 U12世界盃少棒賽》從6分落後到大逆轉 中華小將複賽全勝 21:452019/08/03 體育 中華小將打線上膛 射日沒問題 04:102019/08/04 運動天地 U12世界盃少棒賽》陳楷升好投又開轟 中華隊擊敗日本奪冠 17:552019/08/04 體育 亞洲盃射箭賽中華射慘韓國 氣到裝不認識 20:412019/08/04 體育 U12世界盃少棒賽》陳楷升奪MVP 與黃天賜、江宗駿入明星隊 20:492019/08/04 體育 U12世界盃少棒賽》中華隊奪冠 總教練：我不意外 21:422019/08/04 體育 U12世界盃少棒賽》稱職台灣隊長 黃天賜這次不哭了 22:312019/08/04 體育 U12世界盃少棒賽 中華小將射日奪冠 04:102019/08/05 運動天地 華南金助中華小將圓夢 04:102019/08/06 產業特刊 體育熱門新聞 MLB》洋基虐金鶯 再創大聯盟紀錄 - 體育 MLB》陳偉殷那球 點燃馬林魚風波 - 體育 NBA》過去十年最佳陣容 詹皇KD柯瑞領軍 - 體育 影》陳偉殷反手接子彈！ERA再降 - 體育 羽球》3周拿2冠 沒教練的周天成怎辦到？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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