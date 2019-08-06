小馬聯盟野馬級(11-12歲組)少棒世界賽，中華隊今以10-4擊敗墨西哥，摘下U12之後的另一座少棒冠軍！這支中華隊由台東縣聯隊出征，蘇政憲、邱彥祖開轟幫助中華隊衛冕成功，也是3天內的少棒第2冠。

Congrats to Chinese-Taipei on the Bronco World Series championship! Thank you everyone for participating in this year's Bronco World Series. #PONYTakesOverLaredo — Bronco World Series (@BroncoWS2019) August 6, 2019

比起前幾輪海放對手，這回中華隊遇到輕微亂流，因失誤與暴投讓首局打成3比3平手。不過中華小將很快在第3局超前比分，此後沒有再讓對手追上。蘇政憲單場4支4，包括1轟與兩支三壘打，火力驚人。

(中時電子報)