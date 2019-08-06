上海有多少家老字號？暑假期間如何幫家中垃圾分類？如何在七夕夜空找到「夏季大三角」？暑假已經過了一半，上海最有名的公益活動「中國好作業」廣邀22位社會賢達，幫全中國中小學生出了22道有趣的題目，並即將在8月20日「收卷」。今年「中國好作業」更加注重生活化，引導學生從生活中學習，預料可以創造往年兩萬多名中小學生參與的盛況。

「中國好作業」由上海教育報刊等單位於2013年創辦，已連續舉辦6屆，每年廣泛邀請包括院士校長、名師教授、知名學者及文體明星、企業家等出題，取材多元。例如今年的科學題，上海天文館施韡教學子如何在星空找到「夏季大三角」；上海海洋大學教授唐文喬要求學生想出保育長江江豚的辦法；蘇州大學藥學院特聘教授龍亞秋教學生利用蔬菜、花草製作一種能隨身攜帶的驅蚊用品。

此外今年7月起上海開始垃圾分類，黃浦區人大代表褚婷婷、普陀區桃浦中心小學校黨支部書記裘露園不約而同出了相關題目，包括要求學生負責家中垃圾分類並打卡21天；或直接帶學生一起參與垃圾分類。

上海市商業學校黨委書記王雲璽要學生利用暑假走訪一個上海老字號，並提出提升品牌的可行性方案；上海人民出版社社長王為松要求學生留意身邊城市建設、居住環境、人文景觀、人際關係發生的變化；復旦大學中文系主任陳引馳問學子：古人怎麼用詩詞中描繪江南富庶的經濟環境、美好的生活世界和高雅的文化意趣？大陸滬劇傳承人馬莉莉出題：「耳熟能詳的上海童謠中蘊藏著怎樣的滬語之美？」

上海音樂學院黨委書記林在勇出的題目是「用詩文書畫為湯顯祖畫像」，華東師範大學中文系教授洪本健是「尋訪北宋文豪歐陽修」；上海師範大學教授李定廣是「古典詩詞中哪句最能直擊你的心弦」；上海京劇院國家一級演員王珮瑜是「我最喜歡的一齣戲」，上海美術學院副院長、教授金江波是「手造藝術再現經典」。

(旺報 )