去年底九合一大選藍營勝選，大陸官方默許陸客來台，自今年3月起來台陸客人數不斷成長，甚至因韓流影響，指定要到高雄觀光，如今陸客不來，全台各地觀光業者「挫勒等」，據統計顯示，去年陸客來台過夜人數近130萬人次，其中陸客入住台北市比例高達50％，旅館公會表示，北市少了陸客會有其他國家旅客補上，但恐怕會搶食其他縣市旅客。

據統計顯示，去年陸客來台入住觀光、一般旅館的人數為129萬9043人次，最多陸客入住的縣市為台北市、高雄市、桃園縣、屏東縣、花蓮縣，占比分別為50.4％、16.9％、6％、5.3％、5.2％。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，陸客不來，台北、高雄損失最大，其次是桃園、台中、屏東、花蓮。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，雖然北市會流失陸客客源，但北市房源較搶手，還有新南向、日、韓、歐美等國家旅客想要入住，應可有彌補效應，但對其他縣市而言，北市多出房源，讓他國旅客改入住北市，等於搶走其他縣市旅客，對其他縣市恐怕是雪上加霜。

新北市旅館公會理事長曾美絹表示，雙北每家旅館型態不一，有的專做陸團或大陸散客，也有的是以日韓客為主，衝擊一定都會有，只是會依據各家型態有所不同。她也說，陸客不來對新北市也影響很大，許多人是入住台北市飯店，再至新北市熱門景點遊玩，如淡水、平溪、九份、十分等地都會有影響。

高雄旅行公會理事長吳盈良表示，今年上半年每日來台陸客平均1萬3000人，比過去增加7000人，且南進北出旅客人數增加，旅客在中南部停留時間也拉長，不少陸客特別至高雄遊玩。觀光局副局長張錫聰也說，上半年陸客漸往中南部走，改從高雄小港機場、台中機場等入台。

(中時 )