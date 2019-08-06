民進黨雲林第1選區立委參選人許忠富，6日在立委蘇治芬陪同下，於雲林縣北港鎮出發展開「斗笠苦行300里」，將苦行10日走訪雲林11鄉鎮，許忠富強調已獲民進黨提名參選立委，就會選到底，對勝選有信心。

隨著國民黨篤定由前立委張嘉郡參選雲林第1選區（海線）立委，雲林海線立委選情開始加溫，民進黨提名參選雲林海線立委的前麥寮鄉長許忠富，6日在現任立委蘇治芬陪同下，於北港鎮五福宮出發展開苦行，宣示參選到底。

許忠富表示，去年他放棄連任麥寮鄉長至今，很努力地為參選立委而打拚，對於外傳民進黨可能換將，他已獲民進黨提名參選立委，就會堅持選到底，這是1個大局不是個人的事，尤其蘇治芬立委一直支持他，他對選情絕對有信心。

許忠富說，此次參選立委，面對張榮味家族張嘉郡的挑戰，大家都知道對手實力相當強，是1場硬仗，但為了台灣的民主政治，他會全力以赴，此次苦行將在過程中好好思考未來方向，也藉此聽取各界聲音、凝聚力量贏得最後勝利。

(中時 )