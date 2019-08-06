柯文哲組黨 台聯場外抗議已儲存所有變更。

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」於今日成立，台聯到場要求柯文哲簽署「要選總統，先辭市長」切結書；台聯黨團組織部主任周倪安表示，柯文哲為現任台北市長、「台民黨」創黨者，未來市長、黨主席、總統候選人三合一，市政一定慘兮兮。

此外，柯文哲近日砲轟蔡英文總統「你身邊的人都貪污」並拒絕向府方道歉；周倪安表示，試問上任後誓言追查到底的大巨蛋案、五大弊案、劍潭青年活動中心賤租救國團案、密會趙藤雄，你向市民交代清楚了嗎？

周倪安強調，台聯呼籲，柯文哲若要參選總統，或是要搭配成為副手人選，請先辭去市長職務，專心拚總統大選。將台北市政還政於民。並呼應高雄公民團體發起的「割草行動」。

她質疑，柯、韓兩位市長，市政已荒廢至今且更加繁重，有辦法兼顧市政一心二用嗎？若已無心市政欲搶大位，建請辭去市長職務，讓北高市長重選，由市民選出專注市政、願為城市發展努力奉獻的新市長。

(中時 )