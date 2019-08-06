海大教授謝立功不滿學院院長遴選結果，向高等法院提出假處分。（許家寧翻攝）

「拒當管中閔第二！」前移民署長、現海洋大學教授謝立功，不滿角逐校內海洋法律與政策學院長，遴選調查獲多數教師支持，但校長張清風卻聘任只獲3票的系主任饒瑞正，氣得向高等行政法院提出假處分，要求校方停聘饒，捍衛海大校園自治精神。

謝立功去年代表國民黨參選基隆市長，高票落選後回到海大任教，7月15日海大舉行第3次海洋法政學院院長遴選委員會議，就專任教師回收候選人意見調查表，謝立功獲得7票同意、1票不同意，另一名候選人饒瑞正則獲3票同意及5票不同意。

「7票Vs.3票張清風說3票贏了」，謝立功表示，張清風無視多數教師意見，也未了解意見調查結果的原因就遴選饒瑞正為院長，他指出，聘任已違反一般大學意見調查制度，同意票未過半根本不具備聘任資格，張清風濫用人事裁量權，嚴重違反大學自治。

張清風表示，老師意見調查只是遴選其中一項參考指標，他還要綜合考量學術表現、行政經歷和對學校了解等很多因素，全面考量做出最好的任命，經比較過後，認為饒瑞正當過系主任，不但是海商法專家，也擔任台灣海商法學會理事長。

張清風說，如果選院長只靠民意調查，遴選委員會只要提報1人就好，何必提報2人讓校長核定？他強調「謝立功沒有不好」，但他必須在這個時間點選出適當的人選協助校方推動院務，依法論法絕對站得住腳，仍會聘饒瑞正擔任院長。

(中時 )