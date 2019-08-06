小兒麻痺的林姓攤商認為遭黑道恐嚇，警方前往關心。（實習記者姜霏攝）

攤位房東出面澄清，認為是民事租約糾紛，絕非找黑道恐嚇。（實習記者姜霏攝）

台北市草埔市場傳出攤販租約糾紛，罹患小兒麻痺的林姓攤商控訴，數度遭松聯幫綽號「萬年」的大哥萬年祥恐嚇，要他搬離攤位。他說，萬5月才因對攤商強索保護費掃黑被逮，交保後又來找他麻罰。攤位房東則說，和萬是親戚，因與林有租約糾紛，才請萬出面協調，絕非恐嚇。

51歲萬年祥是松聯幫極具份量的大哥，其子萬少丞因夜店殺警案遭判刑8年，已入監服刑。當年殺警案開庭，萬年祥曾出庭作證，表示他管不了兒子，希望兒子被關，讓國家管。豈料，今年5月，警政署大掃黑，萬年祥父子竟一起因涉及多起恐嚇取財案被檢肅到案。如今兒子入監，他又捲入攤位租約糾紛。

林姓攤販台北市新東街65巷口的擺攤賣蔬果18年，早期的房東老奶奶，是林姓攤商的遠房親戚，因林患有小兒麻痺，行動不便需柱枴杖，老奶奶讓他承租未收租金，直到老奶奶過世，林才每月繳1萬2000租金。

然而，繼承該處產權的房東兒女表示，林僅租用2個攤位，8年一旁三角窗攤位賣豆乾的老闆收攤，林就私自占用三角窗攤位迄今，共擁有3個單位的攤販，卻只繳2個單位租金，多次要求漲租不成，只好要求他搬離。

房東無奈說，因知道對方的身障身分，已適度降低租金，現在就連想收回攤位也無法收回，直言對方「乞丐趕廟公」，還惡人先告狀，雙方各說各話。

因林堅持不搬，房東無奈找來晚輩親戚、松聯幫大哥萬年祥出面協調。林怒批，「可以跟我好好協調，幹嘛叫一些流氓來講！」林認為對方教唆黑道欺負殘障，要讓他不能正常營業。

雙方數次報警，但警方認為民事租約糾紛，不便介入；萬雖有到攤販協調，但未有大聲恐嚇或是出手傷人等情事，只能先勸導，建議雙方請市府單位介入處理。

(中時 )