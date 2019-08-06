嘉縣大林鎮的萬國戲院過去曾閒置20多年，在鎮民代表江明赫及地方人士長期修復、奔走下，去年獲文化部及縣府補助1500萬元，於每周六舉辦歌聽秀。江明赫說，萬國戲院一直以來缺一台投影機，過去使用過的3台二手投影機，效果不好但仍順利舉辦超過百場影展，日前透過縣農會總幹事黃貞瑜牽線EPSON公司，獲得贊助一台百萬專業電影投影機，目前已裝設完成，期待能帶給大家更好的觀影品質。

江明赫說，萬國戲院近6年來所舉辦的各類活動，從一開始購置的中古投影機到向大林國小借用的投影機，末代則是由高璞元所贊助的雙燈泡投影機，雖然效果不足但仍順利舉辦了超過百場的影展活動。

今年6月中末代雙燈泡投影機因無相關零件而壽終正寢，原先江明赫想先尋找適合的中古投影機，後來透過黃貞瑜牽線EPSON，EPSON公司也親自派員至萬國戲院實地查看，後來決定贊助一台1萬2000流明的高階雷射投影機。

EPSON品牌暨企業事務部副協理鍾家榛指出，到場時感受到江明赫對萬國戲院的熱情，雖一般戲院可能不需要用到亮度那麼高的投影機，但實際觀察萬國戲院狀況及考慮到實用性等，選定EB-L1500U贈與萬國戲院，未來也希望能與萬國戲院一起合辦公益活動。

江明赫說，過去找導演來播電影會擔心品質不好，現在有了這台就放心了，除此之外，未來也規畫做水幕電影，跟國中小合作，讓小朋友研發攜帶型的水幕，搭配這台投影機，還到大林的明華濕地、中林埤塘等地去放映，做出大林的特色。

(中時 )