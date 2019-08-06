香港「反送中」風波持續延燒，民眾不間斷走上街頭參與示威遊行活動，甚至於昨天(8/5)發動「三罷(罷工、罷市、罷課)」運動，警民對立情況與暴力程度不斷激化攀升，而港星余文樂因旗下潮牌高階主管的個人立場，遭到牽連，被微博網友懷疑是港獨人士，加以撻伐，為此余文樂第一時間出面，表態「我是中國人」，不認同上街頭的香港民眾，此舉不意外引爆反送中網友的怒火，然卻因故無法直接跟余文樂對槓，攻擊與輿論壓力，全都轉嫁到他的台灣妻子王棠云那兒。

余文樂為被懷疑是港獨人士而火速發聲明澄清，強調香港已回歸22年，是中國大陸的一部分，表態「我是中國人」，更說「一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人」，故不支持違法的人與事，盼香港盡快恢復秩序，表態聲明一出，讓眾多支持反送中的民眾感到不滿與憤怒，然余文樂卻疑似避風頭，表態後第一時間就將IG設為私人帳號，讓網友的批評指教無處可發，只能流往他台灣老婆王棠云的IG上。

王棠云2017年在澳洲墨爾本跟余文樂舉辦私人婚禮，隔年生下兒子Cody，婚後隨夫定居香港，而兩人婚後也一改低調作風，IG上常曬幸福家庭照，然因此次余文樂表態反港獨又更改IG權限，導致民眾的怒火全潑向王棠云的IG，逆轉她IG版上的安逸恬靜氛圍，四處可見怨怒的留言，直呼對他們夫妻倆「很失望」，更追問她的政治立場「您老公是中國人，那妳呢？」、「你不要回台灣了 台灣應該都不歡迎你」，甚至爆出陰謀論「他(余文樂)該不會是自己害怕，所以設成私人帳號卻沒提醒你，那麼自私吧？」，直呼她嫁了「無恥的老公」真慘。

(中時電子報)